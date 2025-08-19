Татарстан нацелился стать центром развития ИИ и беспилотных технологий

По ее словам, регион обладает серьезным научным потенциалом, включая ведущие вузы, такие как КФУ, КАИ и Университет Иннополис. Эти учреждения, а также научные центры и инновационные компании, станут основой для развития новых технологий.

Особое внимание уделяется так называемому «доверенному ИИ» — системам, которые работают предсказуемо и безопасно. Власти Татарстана ставят задачу внедрять искусственный интеллект в разные сферы, включая экономику, транспорт, медицину и образование.

Для достижения этих целей в республике создают испытательные полигоны, поддерживают молодых инженеров и развивают инфраструктуру. Абзалилова отметила, что успех возможен только при сотрудничестве науки, бизнеса и государства. Академия наук готова активно участвовать в этом процессе.