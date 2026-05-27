В России
Опубликовано 27 мая 2026, 20:15
Татьяна Ким: партнерство Wildberries и ВТБ откроет новую эру финансовых услуг

Основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что партнерство с ВТБ откроет «новую эру финансовых услуг» и поможет укрепить цифровой платформенный суверенитет России. Wildberries и ВТБ планируют заключить соглашение о стратегическом партнерстве: банк приобретет 5% доли в WB Банке с возможностью ее увеличения.
В обмен на долю WB Банк получает доступ к инфраструктуре ВТБ — розничным отделениям, сети банкоматов, а также инвестиционным и другим продуктам, ипотечному кредитованию для своих клиентов. Малому и среднему бизнесу, работающему с WB Банком, станут доступны корпоративные продукты ВТБ.

«WB Банк в рамках сотрудничества получает готовую инфраструктуру, на создание которой потребовались бы годы и значительные инвестиции», — отметила Татьяна Ким. Со своей стороны, маркетплейс внедрит в банковские решения ВТБ технологии, искусственный интеллект и цифровые сервисы.

«Мы ждем появления новых банковских продуктов на благо наших покупателей и селлеров, а со своей стороны внедрим в банковские решения ВТБ технологии, искусственный интеллект и цифровые сервисы под руководством моей команды», — добавила основательница Wildberries. Она подчеркнула, что рассчитывает на укрепление позиций компании и развитие финансовых сервисов на базе партнерства с ВТБ.

Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков
#В России
