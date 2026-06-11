Таяние всех ледников планеты подняло бы уровень океана на 150 метров, — учёные

По словам эксперта, текущая скорость роста уровня моря составляет около трёх миллиметров в год. Это не приведёт к катастрофическому подъёму в обозримом будущем, но тенденция к повышению сохраняется. Основной вклад в рост уровня дают таяние горных ледников и тепловое расширение воды.

Для полного таяния всех ледников потребовались бы радикальные климатические изменения, которые не ожидаются даже в отдалённой перспективе. Тем не менее, наблюдения за ледниками и уровнем моря остаются важной задачей для понимания долгосрочных климатических тенденций.

«Уровень моря в мире продолжает повышаться. С 1900 года он увеличился примерно на 25 сантиметров, а текущая скорость роста в среднем составляет около трех миллиметров в год», — подытожила Козачек.