В России
Опубликовано 11 июня 2026, 10:20
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Таяние всех ледников планеты подняло бы уровень океана на 150 метров, — учёные

Но в ближайшие столетия такого не случится
Научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Анна Козачек пояснила, что полное таяние всех ледников планеты могло бы поднять уровень Мирового океана на 60 метров, а с учётом теплового расширения воды — до 150 метров. Однако такой сценарий в ближайшие столетия не прогнозируется. С 1900 года уровень океана уже вырос примерно на 25 см, а сейчас повышается в среднем на 3 мм в год.
Таяние всех ледников планеты подняло бы уровень океана на 150 метров, — учёные

© Ferra.ru

По словам эксперта, текущая скорость роста уровня моря составляет около трёх миллиметров в год. Это не приведёт к катастрофическому подъёму в обозримом будущем, но тенденция к повышению сохраняется. Основной вклад в рост уровня дают таяние горных ледников и тепловое расширение воды.

Для полного таяния всех ледников потребовались бы радикальные климатические изменения, которые не ожидаются даже в отдалённой перспективе. Тем не менее, наблюдения за ледниками и уровнем моря остаются важной задачей для понимания долгосрочных климатических тенденций.

«Уровень моря в мире продолжает повышаться. С 1900 года он увеличился примерно на 25 сантиметров, а текущая скорость роста в среднем составляет около трех миллиметров в год», — подытожила Козачек.

Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков
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