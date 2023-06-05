«Текучка данных»: в «Лаборатории Касперского» нашли ещё больше данных из России, которые утекли в Сеть

Число опубликованных приватных баз данных российских компаний злоумышленниками увеличилось на 33% с января по май 2023 года по сравнению с прошлым годом, таковы данные «Лаборатории Касперского». Всего было размещено 197 миллионов строк пользовательских данных, включая 81 миллион номеров телефонов и 23 миллиона паролей.

Обнаружено, что чаще всего данные утечек связаны с ритейлом, IT и финансовой сферой, в то время как раньше рестораны и онлайн-сервисы были основными целями. В 2023 году в утечках чаще стали становятся жертвами крупные компании, в отличие от 2022 года, когда это было связано преимущественно с малым и средним бизнесом.

Злоумышленники стали чаще использовать Telegram для публикации сообщений об утечках, вместо теневых форумов, и стремятся сделать данные публичными как можно быстрее. Почти половина сообщений об утечках данных появляется в течение месяца после получения информации от компании, отметили в «Лаборатории Касперского».

Аналитик Игорь Фиц из Kaspersky Digital Footprint Intelligence подчеркнул, что утечка не сводится только к огромному объёму данных, которые публикуются злоумышленниками. Даже небольшое количество информации, такое как полное имя, адрес электронной почты, номер телефона и пароль, может быть использовано для идентификации человека и реализации мошеннических схем через социальную инженерию.