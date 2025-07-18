Telegram откроет официальное представительство в России

Согласно указанному закону, крупные IT-компании обязаны создать и зарегистрировать уполномоченное юридическое лицо на территории России, если суточное количество их пользователей превышает 500 тысяч человек. В противном случае могут последовать различные меры, включая запрет на распространение рекламной информации и ограничение финансовых операций.

Пока Telegram выполнил только два из трёх основных требований: разместил на своём ресурсе форму обратной связи и зарегистрировал личный кабинет на официальном сайте РКН. Филиал или представительство ещё на стадии согласования.