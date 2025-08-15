Telegram прокомментировал блокировку аудио- и видеозвонков в России

Компания отметила, что активно противодействует злоупотреблениям платформой, включая распространение призывов к деструктивным действиям, насилию и мошенническим схемам. Для обеспечения безопасности пользователей модераторы применяют современные технологии искусственного интеллекта и машинного обучения. Эти инструменты позволяют оперативно анализировать общедоступные разделы платформы и ежедневно удалять миллионы потенциально вредоносных сообщений.

Кроме того, Telegram подчеркнул, что пользователи имеют возможность самостоятельно регулировать уровень конфиденциальности для голосовых и видеозвонков. Это включает настройку параметров, определяющих, от каких контактов принимать вызовы, а также полное отключение данной функции.

В компании также сообщили о внедрении расширенных настроек конфиденциальности для голосовых и видеозвонков, которые предоставляют пользователям более гибкие возможности по управлению входящими вызовами.