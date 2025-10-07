Теперь заказы из М. Видео можно получить в 15 тысячах точек Я. Маркета по всей России

Сотрудничество с «Яндекс Доставкой» расширяет возможности доставки, особенно в городах и населенных пунктах, где нет магазинов М.Видео. Заказ можно оформить через сайт или приложение ритейлера, а доставка в пункты выдачи на этапе запуска предоставляется бесплатно. Потенциальная аудитория услуги насчитывает десятки миллионов человек.

Сервис обеспечивает гибкие сценарии получения товаров, позволяя забрать покупки в удобное время рядом с домом или работой. Благодаря плотной сети ПВЗ клиенты получают доступ к услугам ритейлера без необходимости посещать физические магазины.