Теперь заказы из М. Видео можно получить в 15 тысячах точек Я. Маркета по всей России

Опубликовано 07 октября 2025, 13:241 мин.
Теперь заказы из М. Видео можно получить в 15 тысячах точек Я. Маркета по всей РоссииВ 60 регионах
М. Видео объявила о новом партнерстве с «Яндекс Доставкой», которое позволяет клиентам получать покупки через пункты выдачи «Яндекс.Маркета». Теперь товары компании доступны в более чем 15 тысячах точек в 60 регионах России. Сервис охватывает электронику и бытовую технику весом до 30 кг.
Сотрудничество с «Яндекс Доставкой» расширяет возможности доставки, особенно в городах и населенных пунктах, где нет магазинов М.Видео. Заказ можно оформить через сайт или приложение ритейлера, а доставка в пункты выдачи на этапе запуска предоставляется бесплатно. Потенциальная аудитория услуги насчитывает десятки миллионов человек.
Сервис обеспечивает гибкие сценарии получения товаров, позволяя забрать покупки в удобное время рядом с домом или работой. Благодаря плотной сети ПВЗ клиенты получают доступ к услугам ритейлера без необходимости посещать физические магазины.