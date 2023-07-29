Тепловизор позволил российской «Сове» доразведывать цели

В рамках модернизации радиолокационная станция охраны объектов «Сова» получила возможность вести доразведку целей с помощью дополнительной оптики и тепловизора, заявил советник генерального директора по развитию гражданского направления входящего в концерн ВКО «Алмаз-Антей» НПО «Стрела» Алексей Мишин.

РЛС «Сова» обладает радиусом обзора 360° и может одновременно сопровождать до 20 целей — надводных, воздушных и наземных. Она способна увидеть маленькие беспилотники DJI Mavic на дальности до 2,5 километра, человека, движущуюся технику и надводные объекты, например резиновую лодку, — до восьми километров. Предназначена установка для охраны предприятий, объектов, на которых необходимо осуществлять контроль больших площадей.

Включающая в себя тепловизор и телевизионную камеру оптико-электронная система позволяет оператору РЛС после обнаружения цели провести доразведку, чтобы определить характер обнаруженного объекта, поясняет специалист.