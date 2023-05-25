Тест-система уральских ученых сможет обнаружить расстройства иммунитета

Исследователи из Уральского федерального университета, Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН, научно-исследовательского института вирусных инфекций «Виром» Роспотребнадзора создали тест-систему нового типа. По биомаркерам крови она сможет диагностировать иммунодефицитные состояния на ранней стадии.

В основе разработки лежит высокоэффективная жидкостная хроматография с масс-спектрометрией. С помощью этого метода определяется специфические микробные маркеры в крови, количество которых зависит как от самого вида иммунного расстройства, так и от тяжести его протекания.

Ученые протестировали систему на мышах. Им вводили снижающий иммунитет препарат, а затем отслеживали, как в крови изменилось количество биомаркеров кишенчной микробиоты: жирных кислот, глицеролипидов, фосфолипидов.

Сейчас перед исследователями стоит задача — найти, какие из этих маркеров выполняют аналогичную роль для человека. Кроме того, планируется с помощью суперкомпьютеров и машинного обучения проанализировать больший объем данных, чтобы в итоге получать более точные результаты. С помощью нейросетей анализ будет проводиться по более чем десяти тысячам молекулярных маркеров, прогнозирует одна из исследователей, профессор кафедры технологии органического синтеза УрФУ Елена Ковалёва.

Прототип тест-системы разработчики предполагают создать к 2025 году, а к 2027 году завершить разработку технологии и выйти с ней на рынок.