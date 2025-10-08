Точка Банк и НСПК запустили тестирование платежей по QR-кодам покупателей

Принцип работы технологии заключается в том, что покупатель генерирует QR-код в приложении своего банка и предъявляет его на кассе. Продавец сканирует код, после чего средства списываются через Систему быстрых платежей. Каждый код действует только для одной операции, что повышает безопасность расчетов.

По словам представителей банка, разработка позволит совершать платежи без использования POS-терминалов и дополнительного оборудования. Для проведения операции потребуется только смартфон с камерой, при этом подключение к интернету в момент оплаты не обязательно.

Пилотный проект продлится до 1 апреля 2026 года.