Только три из десяти: ученые из России оценили, как нефтегазовые гиганты борются с глобальным потеплением

Только треть компаний из первой десятки крупнейших крупнейших корпораций международного нефтегазового рынка приближается к заявленным целям в области углеродной нейтральности, показало исследование российских ученых, результаты которого опубликованы в журнале Energies.

Каждый год нефтегазовые гиганты публикуют документы, в которых отражают объем выбросов парниковых газов принадлежащими им производствами — и то, насколько они сокращаются. Исследователи из Института экономических проблем имени Г.П. Лузина Кольского научного центра Российской академии наук разработали новый метод оценки того, насколько велик прогресс нефтегазовых компаний в достижении углеродной нейтральности.

Ученые предложили использовать динамический параметр, включающий одновременно период достижения углеродной нейтральности и планируемую величину изменения удельных показателей выбросов. По нему можно сказать, как быстро будет достигнута поставленная нефтегигантами цель.

Анализ прогресс десяти крупнейших глобальных корпораций нефтегазового рынка показал, что только три из них — Chevron, Petrobras и ExxonMobil — идут к намеченным целям с превышением ожидаемых среднегодовых темпов. У пяти компаний прогресс более медленный, а две (в частности, BP) демонстрируют нулевую или отрицательную динамику.

Исследователи планируют усовершенствовать свой инструмент, дополнив его отдельным рейтингом темпов снижения углеродного следа по итогам каждого отчетного года. В результате можно будет отслеживать эффективность мер по снижению выброса парниковых газов и вовремя корректировать их, если они не приносят должного результата.