Томские биологи займутся спасением трёх редких видов птиц в Сибири и Арктике

С начала XX века гуменник был обычной птицей, но учёты 2020-х годов показали резкое падение популяции — почти в 1,5 раза. Сейчас специалисты ТГУ продолжат наблюдения на юге Сибири, чтобы уточнить тенденции и выявить критические участки. На основе этих данных можно будет скорректировать охотничьи регламенты, ввести временные запреты или создать охраняемые зоны.

На севере Сибири, в южной части Гыданского полуострова, исследователи изучат места гнездований краснозобой казарки и пискульки. С 2019 по 2024 год там нашли шесть новых участков с гнёздами — эта территория интересна нефтегазовым компаниям, поэтому необходим регулярный мониторинг. Учёные обследуют притоки реки Мессояхи с помощью дронов, чтобы найти новые колонии, а затем составят карту всех гнёзд. Генетический анализ образцов ДНК поможет оценить разнообразие и связи между подвидами редких и обычных гусей.

«Биологи ТГУ при поддержке Президентского фонда природы приступили к реализации проекта, нацеленного на сохранение трёх видов гусеобразных из Красной книги — лесных подвидов гуменника, краснозобой казарки и пискульки. Учёты миграции птиц, проведённые в Томской области в 2002 и 2025 годах, показали снижение численности гуменника в полтора раза. В рамках проекта запланировано продолжение учётов этого вида на юге Сибири, мониторинг ранее найденных и поиск новых гнездовых поселений казарок в Арктической зоне РФ», — сообщила пресс-служба ВУЗа.