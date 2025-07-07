Томские ученые доказали, что киберспорт развивает навыки для реальной жизни

В эксперименте приняли участие 20 мужчин в возрасте от 18 до 25 лет с разным опытом участия в киберспортивных дисциплинах. Исследователи сравнивали психофизиологические показатели игроков: реакцию, внимание, уровень стресса и способность обрабатывать информацию. По результатам тестов стало ясно, что у опытных киберспортсменов эти характеристики заметно выше, чем у тех, кто играет редко.

Авторы работы отмечают, что навыки, приобретаемые в играх, особенно важны в ситуациях, где нужно быстро принимать решения. К примеру, концентрация внимания на движущихся объектах и быстрая обработка визуальной информации в играх напрямую влияет на то, как человек действует в реальности.

Тем не менее, специалисты указывают, что для полного переноса игровых умений в реальную жизнь необходимо учитывать различия в физическом взаимодействии.