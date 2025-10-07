Томские ученые разработали робота для работы в опасных зонах

Опубликовано 07 октября 2025, 22:491 мин.
Томские ученые разработали робота для работы в опасных зонахОн заменит человека при ликвидации последствий ЧС
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что Томского государственного университета (ТГУ) разработали и запатентовали робототехнический комплекс для охраны и обследования территорий. Устройство предназначено для работы в зонах, где присутствие человека связано с риском для жизни.
Комплекс сочетает в себе беспилотные летательные аппараты и наземного робота на гусеничной платформе. Он может применяться для мониторинга мест с радиоактивным или химическим заражением, оценки паводковой обстановки, а также для обследования труднодоступных участков, таких как нефте- и газопроводы.
Основная задача разработки — выполнение задач, опасных для человека. Робот способен проводить замеры уровня радиации, определять концентрацию токсичных веществ и даже участвовать в эвакуации людей из зон чрезвычайных ситуаций.
В основе системы лежат алгоритмы искусственного интеллекта и машинного обучения. По словам разработчиков, ключевым преимуществом является слаженное взаимодействие между воздушными и наземными модулями.