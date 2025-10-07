Томские ученые разработали робота для работы в опасных зонах

Комплекс сочетает в себе беспилотные летательные аппараты и наземного робота на гусеничной платформе. Он может применяться для мониторинга мест с радиоактивным или химическим заражением, оценки паводковой обстановки, а также для обследования труднодоступных участков, таких как нефте- и газопроводы.

Основная задача разработки — выполнение задач, опасных для человека. Робот способен проводить замеры уровня радиации, определять концентрацию токсичных веществ и даже участвовать в эвакуации людей из зон чрезвычайных ситуаций.

В основе системы лежат алгоритмы искусственного интеллекта и машинного обучения. По словам разработчиков, ключевым преимуществом является слаженное взаимодействие между воздушными и наземными модулями.