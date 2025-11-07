В России
Опубликовано 07 ноября 2025, 16:42
Томские ученые создали плату для российского коллайдера NICA

Устройство будет обрабатывать данные с детекторов установки
В пресс-службе Томского государственного университета (ТГУ) сообщили, что ученые вуза разработали и испытали экспериментальный образец платы-концентратора для суперколлайдера NICA. Устройство предназначено для преобразования массивов данных с детекторов установки в формат, пригодный для последующего анализа.
Плата является элементом системы сбора и передачи информации, обеспечивающей обработку больших данных в экспериментах. Разработка ведется в рамках проекта, поддержанного мегагрантом правительства РФ. В настоящее время ученые работают над доработкой образца для соответствия требованиям международной коллаборации.

Коллайдер NICA строится в Дубне и представляет собой крупный международный проект с участием 40 организаций из разных стран. Томский вуз отвечает за разработку части электроники, моделирование детекторов частиц и создание методов анализа данных с использованием искусственного интеллекта.

Эксперимент SPD запланирован на 2028 год. Его главной задачей является исследование кварк-глюонной плазмы, состояния материи, в котором находилась Вселенная после Большого взрыва.

