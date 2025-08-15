Томские ученые удешевили производство космических материалов

Традиционные методы производства требуют сложного оборудования и значительных энергозатрат. Исследователи предложили альтернативу — синтез из оксида лантана и аморфного бора с использованием дугового реактора. Этот подход не требует вакуумных установок и занимает меньше времени.

Как пояснила руководитель исследования Арина Свинухова, технология исключает дополнительные этапы очистки, что упрощает масштабирование производства. В ходе экспериментов специалисты регулировали параметры дугового разряда, а затем анализировали полученный порошок с помощью современных методов микроскопии и спектроскопии.