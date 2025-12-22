Томские ученые внедрили ИИ-контроль на нефтедобывающих предприятиях

Система работает на основе штатных камер видеонаблюдения и алгоритмов машинного обучения, которые в реальном времени анализируют видео с автоматизированной станции налива. Она автоматизирует контроль за действиями персонала и состоянием оборудования, предупреждая о возможных проблемах, отметили в пресс-службе вуза.

При обнаружении отклонения система создает короткий видеофрагмент, охватывающий 15 секунд до и после инцидента. Это помогает оператору быстро подтвердить факт нарушения. По итогам тестирования осенью 2025 года с компанией «Ойлтим» был заключен договор на внедрение. За первый месяц работы выявлено более 200 отклонений от регламента.

В будущем систему планируют модернизировать для контроля большего числа объектов и наделить функцией автоматической блокировки подачи нефти в случае сбоев в работе оборудования.