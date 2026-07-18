Томские учёные придумали, как точнее определять траектории космических аппаратов

Гравитационная постоянная G — одна из фундаментальных констант в физике. CODATA каждые два года публикует её согласованное значение, усредняя результаты разных исследовательских групп. Но этот подход чувствителен к «выбросам» — когда одна из групп получает сильно отличающиеся данные. Томские учёные предложили использовать преференциальную медиану, которая даёт более стабильную оценку, снижая влияние несогласованных измерений.

Новый метод показал гораздо меньшую погрешность по сравнению с предыдущими значениями CODATA. Полученное значение лежит в пределах допустимой погрешности, но обеспечивает более точную центральную оценку. Как отметил профессор Сергей Муравьёв, разработка не отменяет традиционные подходы, а предлагает альтернативу для решения практических задач. Исследование поддержано Минобрнауки РФ и опубликовано в журнале IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement.

«Такой подход позволяет минимизировать разногласия между различными исследованиями. Последнее уточнение гравитационной постоянной Ньютона было опубликовано в 2018 году. Значения G были определены экспериментально научными группами в разных странах разными способами и в разное время. Но все полученные значения слишком разнятся по точности, что затрудняет вычисление единственного рекомендованного значения константы», — пояснил руководитель проекта, профессор Инженерной школы информационных технологий и робототехники Сергей Муравьёв.