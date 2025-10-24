Томские учёные разработают покрытие для защиты космических аппаратов от перегрева

Основная цель разработки заключается в снижении перегрева и увеличении срока службы спутников. Покрытие обладает высокой отражательной способностью и эффективно излучает тепло в инфракрасном диапазоне. Исследования показали, что использование наночастиц диоксида кремния увеличивает стойкость оптических свойств к космическому излучению в 2 раза. Испытания проводятся на установке «Спектр», которая имитирует условия открытого космоса.

Параллельно ведется работа над керамическим покрытием на основе оксида иттрия. Этот материал поглощает солнечную радиацию на 2-4 раза меньше, чем традиционные покрытия, такие как диоксид титана и оксид цинка. Применение нового покрытия может значительно повысить энергоэффективность космических полётов.

«Мы занимаемся улучшением традиционных и созданием новых терморегулирующих покрытий, которые поддерживают рабочую температуру космических аппаратов без затрат энергии, используя физические свойства материалов. На данном этапе нам удалось повысить стойкость оптических свойств полимерных связующих к действию ускоренных электронов и квантов солнечного спектра почти вдвое», — рассказал научный сотрудник лаборатории радиационного и космического материаловедения ТУСУРа Владимир Горончко.