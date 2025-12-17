Томские учёные создали ПО с ИИ для помощи в операциях на сердце

Этот комплекс использует два рентгеновских снимка для точного определения положения хирургических инструментов в трёхмерном пространстве. Разработанные алгоритмы в реальном времени определяют местоположение эндокардиальных катетеров на рентгеновских изображениях.

Кроме того, создан алгоритм для автоматической обработки ярких участков на снимках при исследовании левого предсердия с контрастным веществом. Это помогает вращать изображение, убирать неконтрастные части и в итоге строить трёхмерную модель сердца пациента.

Программные модули внедрены в прототип системы. Разработка также может применяться и в системах с одной проекцией рентгеновских изображений. В период с 2027 по 2029 годы томские специалисты планируют разработать методы для интеграции и стандартизации своих систем с зарубежными аналогами, отметили в пресс-службе.

Запланированные технические и клинические испытания программного обеспечения должны пройти в 2029 году. Работа ведётся в рамках федеральной программы «Приоритет-2030».