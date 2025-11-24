Томский вуз улучшит стенд квантовой криптографии

Оборудование представляет собой макет реальных квантовых систем защиты информации. С 2025 года вуз реализует совместную образовательную программу с Кемеровским государственным университетом в рамках проекта «Приоритет-2030». Стенд визуализирует работу квантовых систем и позволяет моделировать различные сценарии.

Разработчики уже реализовали протоколы BB84, B92 и ГОКС, а также методы противодействия атакам с ослеплением фотодетекторов и «человек посередине». Планируется дальнейшее обновление аппаратных компонентов для имитации дополнительных видов атак и протоколов квантовой связи. Это повысит качество подготовки специалистов в области информационной безопасности, отметили в пресс-службе.