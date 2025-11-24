Томский вуз улучшит стенд квантовой криптографии

Опубликовано 24 ноября 2025, 21:041 мин.
Томский вуз улучшит стенд квантовой криптографииОборудование позволит изучать современные методы защиты
В пресс-службе Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) сообщили, что специалисты вуза совершенствуют учебный стенд квантового распределения ключей. Модернизация расширит перечень изучаемых протоколов и типов кибератак.
Оборудование представляет собой макет реальных квантовых систем защиты информации. С 2025 года вуз реализует совместную образовательную программу с Кемеровским государственным университетом в рамках проекта «Приоритет-2030». Стенд визуализирует работу квантовых систем и позволяет моделировать различные сценарии.
Разработчики уже реализовали протоколы BB84, B92 и ГОКС, а также методы противодействия атакам с ослеплением фотодетекторов и «человек посередине». Планируется дальнейшее обновление аппаратных компонентов для имитации дополнительных видов атак и протоколов квантовой связи. Это повысит качество подготовки специалистов в области информационной безопасности, отметили в пресс-службе.