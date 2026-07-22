Торсионный экзоскелет без двигателей и батарей для строителей снизит нагрузку на 80%

Экзоскелет состоит из четырёх модулей: пояснично-тазобедренного, бедренно-голенного, голеностопного и опорной рамы и регулируется под рост оператора без инструментов за 10 минут. Материалы — углепластик и алюминиево-литиевые сплавы. По словам авторов, новая кинематическая схема объединяет человека, экзоскелет, груз и опору в единую систему, разгружая не только спину, но и суставы ног.

Проект идёт в рамках нацпроекта «Средства производства и автоматизации». Макеты уже прошли лабораторные испытания. По расчётам Минстроя, применение таких экзоскелетов может повысить производительность труда на 15–17%. В 2027 году на базе МГСУ планируют открыть кампус с Центром робототехники и автоматизации в строительстве.

«Конструкция экзоскелета состоит из четырёх модулей: пояснично-тазобедренного, бедренно-голенного, голеностопного и опорной рамы с анатомическим изгибом. Благодаря использованию углепластика и алюминиево-литиевых сплавов вес устройства составляет всего 8-12 кг, а система телескопических регулировок позволяет подогнать его под любого оператора без инструментов за 10 минут. Грузоподъёмность экзоскелета достигает 60 кг, при этом воспринимаемая оператором нагрузка снижается на 80%. Решение может применяться при подъёме и перемещении тяжёлых конструкций, погрузочно-разгрузочных работах и даже для помощи малярам при отделочных работах на стройплощадках», — сказано в пресс-службе учреждения.