Опубликовано 30 мая 2026, 12:30
Toyota зарегистрировала в России новые названия автомобилей
Toyota зарегистрировала в России три товарных знака с названиями своих автомобилей — RAV4, bZ и Aygo. Информация об этом следует из данных Роспатента.
Заявки на регистрацию были поданы 31 марта 2025 года из Японии. Товарные знаки оформлены по 12-му классу МКТУ, который включает автомобили и другие транспортные средства. Срок действия регистрации составляет 10 лет.
Toyota прекратила производство автомобилей на своем заводе в Санкт-Петербурге в сентябре 2022 года. Тогда предприятие было рассчитано на выпуск до 100 тысяч машин в год.
Ранее глава Роспатента Юрий Зубов в интервью ТАСС говорил, что известные зарубежные бренды стараются обеспечить как регистрацию, так и продление действия своих торговых знаков на территории России. По его словам, товарный знак регистрируется для защиты от подделок, чтобы никто не реализовывал товары под видом продукции правообладателя.