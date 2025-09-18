Треть россиян ищут товары не текстом, а голосом, по фото и с ИИ

Потребители при выборе товаров обращаются в среднем к четырём источникам информации. Чаще всего это поисковые системы и маркетплейсы. Около 70% опрошенных используют поисковики, а 53% — площадки онлайн-торговли. При этом их роль меняется в зависимости от этапа покупки. Маркетплейсы удобнее для повседневных товаров, а поисковые системы помогают изучить характеристики и сравнить предложения в более сложных категориях.

Несмотря на рост онлайн-продаж, 60% покупателей по-прежнему совершают покупки в офлайн-магазинах и торговых центрах. Особенно это заметно в категориях ремонта, косметики, бытовой техники и мебели.

Исследование показывает, что 38% пользователей комбинируют разные способы поиска, 22% ограничиваются только текстовыми запросами, а 23% ищут исключительно через маркетплейсы. При этом использование ИИ и мультимодальных инструментов растёт. Игнорирование хотя бы одного из ключевых каналов, по данным аналитиков, может стоить брендам до 80% потенциальных контактов с клиентами.

Покупатели становятся более внимательными к выбору. За последние два года почти половина респондентов чаще совершают покупки онлайн, 40% активнее сравнивают цены, а 28% снизили число импульсивных покупок. Влияние на решение оказывают отзывы, подробные описания товаров и медиаконтент.