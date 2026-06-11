В России
Опубликовано 11 июня 2026, 09:35
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Тревожная кнопка на Госуслугах вызовет банк, оператора и полицию одним нажатием

Сигнал сразу уйдёт через систему «Антифрод»
Госдума приняла закон о создании на портале Госуслуг тревожной кнопки для борьбы с мошенниками, сообщает «Газета.Ru». При звонке или подозрительном списании средств пользователь сможет нажать одну кнопку, и сигнал через систему «Антифрод» одновременно получат банк, сотовый оператор и полиция. Это позволит быстрее блокировать переводы, звонки и расследовать инциденты.
Тревожная кнопка на Госуслугах вызовет банк, оператора и полицию одним нажатием

© Ferra.ru

По словам депутата Антона Ткачева, раньше жертвам приходилось звонить в банк и техподдержку, тратя время, за которое деньги могли украсть. Теперь единый сигнал запускает работу всех служб: банк придержит подозрительный перевод, оператор заблокирует мошеннический номер, полиция начнёт проверку. Кнопка не блокирует всё подряд, а даёт профессионалам возможность вмешаться, пока средства ещё можно спасти.

Сервис планируют запустить до конца лета 2026 года. Аналогичная кнопка появится и в банковских приложениях. По мнению разработчиков, это не решит проблему полностью, но даст гражданам простой и понятный инструмент для экстренной защиты своих сбережений. Закон уже принят, остаётся техническая реализация.

«Представьте ситуацию: допустим, вам звонят мошенники, и вы прямо сразу понимаете, что это мошенники. Или с карты начинаются непонятные списания, а вы ничего не покупали. Раньше нужно было звонить в банк, в техподдержку, всё доказывать — а деньги можно и потерять. Теперь будет одна кнопка. Заходите на «Госуслуги», нажимаете — и сигнал тут же уходит куда нужно. Дальше за вас работает система «Антифрод». С марта она связывает банки, сотовых операторов и правоохранителей. Раньше каждый видел только свою часть картины. Теперь по вашему сигналу её видят все сразу, в общей базе», — подчеркнул Ткачев.

Источник:Газета.Ru
Автор:Андрей Кадуков
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