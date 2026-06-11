Тревожная кнопка на Госуслугах вызовет банк, оператора и полицию одним нажатием

По словам депутата Антона Ткачева, раньше жертвам приходилось звонить в банк и техподдержку, тратя время, за которое деньги могли украсть. Теперь единый сигнал запускает работу всех служб: банк придержит подозрительный перевод, оператор заблокирует мошеннический номер, полиция начнёт проверку. Кнопка не блокирует всё подряд, а даёт профессионалам возможность вмешаться, пока средства ещё можно спасти.

Сервис планируют запустить до конца лета 2026 года. Аналогичная кнопка появится и в банковских приложениях. По мнению разработчиков, это не решит проблему полностью, но даст гражданам простой и понятный инструмент для экстренной защиты своих сбережений. Закон уже принят, остаётся техническая реализация.

«Представьте ситуацию: допустим, вам звонят мошенники, и вы прямо сразу понимаете, что это мошенники. Или с карты начинаются непонятные списания, а вы ничего не покупали. Раньше нужно было звонить в банк, в техподдержку, всё доказывать — а деньги можно и потерять. Теперь будет одна кнопка. Заходите на «Госуслуги», нажимаете — и сигнал тут же уходит куда нужно. Дальше за вас работает система «Антифрод». С марта она связывает банки, сотовых операторов и правоохранителей. Раньше каждый видел только свою часть картины. Теперь по вашему сигналу её видят все сразу, в общей базе», — подчеркнул Ткачев.