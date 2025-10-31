«Триколор» разработает собственную ОС для телевизоров

Опубликовано 31 октября 2025, 17:171 мин.
«Триколор» разработает собственную ОС для телевизоровЗапуск запланирован на январь 2026 года
Компания «Триколор» объявила о создании собственной операционной системы для телевизоров, которая объединит спутниковое и интернет-телевидение в единой платформе. Разработка выполнена полностью силами компании без привлечения сторонних подрядчиков.
Новая система обеспечит пользователям расширенные функции, включая умный поиск по всем онлайн-кинотеатрам, голосовое управление, установку приложений из встроенного магазина и через APK-файлы, а также детский режим с защитой от нежелательного контента. Одной из ключевых особенностей станет персонализированный главный экран, который будет формировать рекомендации на основе предпочтений пользователя.
ОС интегрирована с экосистемой сервисов «Триколор», таких как «Умный дом» и «Видеонаблюдение». Разработчики отмечают, что система адаптирована под российскую аудиторию и получит регулярные обновления.
Старт продаж телевизоров с новой операционной системой запланирован на январь 2026 года.