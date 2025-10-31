«Триколор» разработает собственную ОС для телевизоров

Новая система обеспечит пользователям расширенные функции, включая умный поиск по всем онлайн-кинотеатрам, голосовое управление, установку приложений из встроенного магазина и через APK-файлы, а также детский режим с защитой от нежелательного контента. Одной из ключевых особенностей станет персонализированный главный экран, который будет формировать рекомендации на основе предпочтений пользователя.

ОС интегрирована с экосистемой сервисов «Триколор», таких как «Умный дом» и «Видеонаблюдение». Разработчики отмечают, что система адаптирована под российскую аудиторию и получит регулярные обновления.

Старт продаж телевизоров с новой операционной системой запланирован на январь 2026 года.