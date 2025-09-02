«Триколор» снизил цену на подписку «Максимум» с онлайн-кинотеатрами и 300+ каналами на 20% до конца октября

Опубликовано 02 сентября 2025, 18:501 мин.
«Триколор» снизил цену на подписку «Максимум» с онлайн-кинотеатрами и 300+ каналами на 20% до конца октябряАкция продлится до конца октября в честь юбилея компании
Компания «Триколор» запустила новую акцию, в рамках которой снижена стоимость флагманской подписки «Максимум». До 31 октября услугу можно подключить за 2800 рублей вместо стандартных 3500 рублей. Акция приурочена к юбилею оператора.
Подписка «Максимум» предоставляет доступ к более чем 300 телеканалам, включая спутниковые и онлайн-вещание. В пакет входят каналы для детской и взрослой аудитории, а также контент от платформ PREMIER и AMEDIATEKA.
Абоненты получают доступ к онлайн-кинотеатру «Триколор Кино и ТВ» с обширной библиотекой фильмов и сериалов. Подписка также включает приоритетное обслуживание и сервис «Железная гарантия», который позволяет заменить неисправную приставку на новую за символическую плату в один рубль.