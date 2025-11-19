Триколор запустил скидки на подписки и технику в рамках «Черной пятницы»

Одним из ключевых предложений станет комплект из ТВ-приставки и годовой подписки «Единый Ultra Онлайн» за 4000 рублей вместо 7000. Флагманская подписка «Максимум» будет доступна за 2800 рублей вместо 3500. Она включает доступ к сотням телеканалов, три онлайн-кинотеатра и возможность обмена приставки.

Для любителей кино подготовлены специальные условия: комбо-подписка на «Триколор Кино и ТВ», PREMIER и AMEDIATEKA будет стоить 1 рубль за первые семь дней, далее 499 рублей ежемесячно. Подписка на Start предоставляется со скидкой 50%.

В интернет-магазине компании также действуют скидки на телевизоры собственной марки с диагоналями 32 и 43 дюйма, комплекты спутникового оборудования и услуги «Умный дом».