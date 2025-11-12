В России
ТУСУР создаст центр по информационной безопасности в рамках пилотного проекта

По рекомендации Совета безопасности РФ
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) вошел в пилотный проект Министерства науки и высшего образования по созданию многофункционального центра в сфере информационной безопасности. Университет стал победителем конкурса для Сибирского федерального округа.
Создание таких центров осуществляется по рекомендации Совета безопасности Российской Федерации. Инициатива направлена на решение актуальных проблем в области защиты информации, включая растущие киберугрозы и необходимость подготовки квалифицированных специалистов.

В настоящее время в стране отмечается увеличение числа компьютерных атак, ограничение доступа к международным базам данных и специализированному программному обеспечению. Дополнительными трудностями являются недостаточная кооперация между научными организациями и предприятиями, а также отставание в объемах подготовки кадров от потребностей государства.

В университете уже функционируют специализированные структуры, включая научно-образовательный центр «Кибербезопасность» и центр технологического лидерства «Безопасная цифровая среда».

