ТУСУР создаст центр по информационной безопасности в рамках пилотного проекта

Создание таких центров осуществляется по рекомендации Совета безопасности Российской Федерации. Инициатива направлена на решение актуальных проблем в области защиты информации, включая растущие киберугрозы и необходимость подготовки квалифицированных специалистов.

В настоящее время в стране отмечается увеличение числа компьютерных атак, ограничение доступа к международным базам данных и специализированному программному обеспечению. Дополнительными трудностями являются недостаточная кооперация между научными организациями и предприятиями, а также отставание в объемах подготовки кадров от потребностей государства.

В университете уже функционируют специализированные структуры, включая научно-образовательный центр «Кибербезопасность» и центр технологического лидерства «Безопасная цифровая среда».