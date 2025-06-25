Тверские инженеры создали робота-шахтёра для «Битвы Роботов»

Корпус робота полностью металлический, детали изготовлены методом лазерной резки и сварки. Пневматическая система работает на углекислом газе, что обеспечивает быстрый отклик ударного механизма. По замыслу создателей, эта конструкция позволяет роботу буквально «добывать металл» из корпусов противников.

Как отметил капитан команды, разработка сочетает простоту конструкции с высокой боевой эффективностью. Сейчас инженеры завершают финальные настройки перед дебютными боями.

Третий сезон «Битвы Роботов» собрал рекордное количество заявок — 306 команд, включая учебные заведения, коммерческие организации и частные коллективы.