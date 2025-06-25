Опубликовано 25 июня 2025, 21:211 мин.
Тверские инженеры создали робота-шахтёра для «Битвы Роботов»«Гнутель 5.0» оснащен мощной киркой для ближнего боя
Команда «Несгибаемые» из Твери представила боевого робота-шахтёра «Гнутель 5.0» для участия в международном чемпионате «Битва Роботов». Машина выделяется необычной конструкцией — вместо традиционных режущих механизмов она оснащена мощной пневматической киркой, способной наносить точечные удары силой до 1 тонны.
© Ferra.ru
Корпус робота полностью металлический, детали изготовлены методом лазерной резки и сварки. Пневматическая система работает на углекислом газе, что обеспечивает быстрый отклик ударного механизма. По замыслу создателей, эта конструкция позволяет роботу буквально «добывать металл» из корпусов противников.
Как отметил капитан команды, разработка сочетает простоту конструкции с высокой боевой эффективностью. Сейчас инженеры завершают финальные настройки перед дебютными боями.
Третий сезон «Битвы Роботов» собрал рекордное количество заявок — 306 команд, включая учебные заведения, коммерческие организации и частные коллективы.