Твои спички, мои дрова: на замену Tinder придет приложение от VK

В начале мая из ежегодного отчета стало известно, что компания Match Group завершит свою работу в России к концу июня. Среди прочих она владеет онлайн-сервисом Tinder – одним из самых популярных приложений для знакомств в России.

Однако, как стало известно газете «Ведомости», что уже летом 2023 года собственное приложение для знакомств может запустить VK. При этом сервис не будет требовать идентификации через социальную сеть «Вконтакте».

У холдинга уже есть сервис «VK Знакомства», интегрированный в соцсеть. К маю 2023 года его аудитория насчитывала более 22 миллионов уникальных пользователей, а за месяц им активно пользовали более 2,4 миллионов человек. Однако по мнению источников, близких к компании, пользователей может смущать тот факт, что в сервисе знакомств им может попасться кто-то из уже добавленных в друзья пользователей соцсети. Число же пользователей отдельного приложения, по оценкам экспертов, может достигнуть 50 миллионов человек.