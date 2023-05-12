Ты все пела? Российский «микрофон» отследит насекомых-вредителей

Российские ученые разработали фотонный сенсор, которые позволяет улавливать звуковые сигналы растений и насекомых в радиусе километра, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Минобрнауки РФ.

Специалистам из Пермского федерального исследовательского центра Уральского отделения РАН удалось усовершенствовать сенсор, добившись значительного подавления шума при передаче сигналов и сделав саму систему ощутимо дешевле аналогов.

Созданный исследователями датчик с длиной чувствительного элемента в километр может регистрировать акустические воздействия с частотами от 30 до десяти тысяч герц и сообщать, в каких локациях и какой момент времени они начались и закончились. Оптоволокно чувствительных элементов сенсора выступает в качестве «микрофона», способного улавливать вибрации на разных частотах.

Фиксируя издаваемый насекомыми звук, ученые могут получить о них много информации. Так, по мнению ученых, при помощи нового сенсора можно определить, заражают ли растения личинки насекомых-вредителей. А распределенный акустический мониторинг с помощью нового устройства поможет выяснить причины сокращения популяции пчёл.