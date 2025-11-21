Тяжёлая ракета Протон-М выведет в космос метеоспутник Электро-Л в середине декабря

Предстоящий полёт станет 430-м запуском ракет семейства Протон, которые впервые вышли в космос в 1965 году.

Спутники Электро-Л, размещённые на геостационарной орбите, предназначены для получения и анализа мультиспектральных изображений облаков и поверхности Земли. Они также предоставляют метеорологические данные в режиме реального времени, предлагают телекоммуникационные услуги и ретранслируют сигналы с аварийных радиомаяков, входящих в систему КОСПАС-САРСАТ.

Первый спутник Электро-Л был выведен на орбиту в январе 2011 года, однако связь с ним была потеряна в октябре 2016 года. Электро-Л № 2 был успешно запущен в 2015 году, а Электро-Л № 3 - в 2019 году; оба они в настоящее время функционируют.