Тюменские учёные: скорлупа кедровых орехов заменит часть торфа в теплицах

Наиболее выраженный эффект дал измельчённый активированный биоуголь при внесении 10–20% по объёму. Он увеличивает содержание ключевых макроэлементов, регулирует кислотность кислых торфяных субстратов и работает как сорбент. Однако высокие дозы требуют настройки под конкретную культуру, так как могут снижать доступность азота для растений.

В экспериментах использовали микрозелень руколы, но учёные считают, что метод масштабируется на любые тепличные культуры — томаты, огурцы, перцы. Кроме того, применение отходов переработки кедровых орехов решает проблему их утилизации на предприятиях Западной Сибири. Исследование поддержано Российским научным фондом.

«В ходе исследования мы сравнили два вида биоугля из скорлупы кедровых орехов: полученный медленным пиролизом и активированный водяным паром. Наиболее выраженный эффект по питательным элементам показал измельченный активированный биоуголь при внесении 10–20 % по объёму. В таких смесях заметно возрастало содержание фосфора, калия и кальция», — отметила младший научный сотрудник лаборатории ресурсоэффективных технологий термической переработки биомассы Тюменского государственного университета (ТюмГУ), аспирант Института X-BIO Алина Дрягина.