В России
Опубликовано 23 июня 2026, 16:25
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Тюменские учёные: скорлупа кедровых орехов заменит часть торфа в теплицах

Добавка повышает урожайность и помогает утилизировать отходы
Учёные Тюменского госуниверситета (ТюмГУ)доказали, что частичная замена торфа в теплицах на биоуголь из скорлупы кедровых орехов существенно повышает урожайность овощей и микрозелени. В зависимости от дозировки концентрация фосфора, калия и кальция в субстрате увеличивается от полутора до шести раз. При этом биоуголь безопасен для растений и не содержит патогенов.
Тюменские учёные: скорлупа кедровых орехов заменит часть торфа в теплицах
© Zwedlana, CC BY 2.0 / Wikimedia Commons

Наиболее выраженный эффект дал измельчённый активированный биоуголь при внесении 10–20% по объёму. Он увеличивает содержание ключевых макроэлементов, регулирует кислотность кислых торфяных субстратов и работает как сорбент. Однако высокие дозы требуют настройки под конкретную культуру, так как могут снижать доступность азота для растений.

В экспериментах использовали микрозелень руколы, но учёные считают, что метод масштабируется на любые тепличные культуры — томаты, огурцы, перцы. Кроме того, применение отходов переработки кедровых орехов решает проблему их утилизации на предприятиях Западной Сибири. Исследование поддержано Российским научным фондом.

«В ходе исследования мы сравнили два вида биоугля из скорлупы кедровых орехов: полученный медленным пиролизом и активированный водяным паром. Наиболее выраженный эффект по питательным элементам показал измельченный активированный биоуголь при внесении 10–20 % по объёму. В таких смесях заметно возрастало содержание фосфора, калия и кальция», — отметила младший научный сотрудник лаборатории ресурсоэффективных технологий термической переработки биомассы Тюменского государственного университета (ТюмГУ), аспирант Института X-BIO Алина Дрягина.

Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков
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