У «Авто-ВАЗ» остался единственный владелец

Единственным владельцем «Лада Авто Холдинг» стал ФГУП «Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» («НАМИ»). Госкорпорация «Ростех» вышла из состава акционеров «Авто-ВАЗа», сообщает RB.RU со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

До конца 2021 года российский автопроизводитель контролировался нидерландским совместным предприятием Alliance Rotec Auto B.V, доли в котором находились у «Ростеха» и французской корпорпции Renault. После СП было переведено под российскую юрисдикуию, а доли владельцев — 32,3% и 67,7% — остались прежними. Весной 2022 года доля Renault перешла к подведомственному Минпромторгу «НАМИ».