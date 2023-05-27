У коренных народов Сибири определили «цветовой менталитет»

Исследователи из Тюменского государственного университета изучили, как на основе цвета традиционных костюмов можно выделить особенности мировоззрения коренных народов севера Сибири, в частности, хантов и манси. Работа специалистов опубликована в «Вестнике Томского государственного университета».

Связь цветового предпочтения и особенностей психики подробно изучал психолог и психотерапевт Макс Люшер. Российские специалисты взяли за основу созданный им метод цветодиагностики для того, чтобы проверить насколько в искусстве традиционного костюма раскрывается особенности характера народа, «цветовой менталитет».

Ученые показали, что отличительные черты характера коренных народов можно обозначить посредством анализа цветовых кодов в одежде: красный — активность, синий — сдержанность, зеленый — скромность, любовь к природе, к своему роду. Контрастные яркие цвета в женской традиционной одежде, отмечают исследователи, передают их цветовую картину мира и раскрывают красоту природы Сибири. Все это подтверждает, по мнению ученых, что коренные народы Севера выработали самобытную этику отношений с природой.