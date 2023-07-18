У нового российского легкого истребителя будут три модификации

Входящая в «Ростех» Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) ведет работы над тремя новыми модификациями легкого тактического истребителя Су-75, следует из опубликованных Федеральной службой по интеллектуальной собственности серии патентов.

Один из них — на «малозаметный однодвигательный одноместный самолет» — соответствует по описанию, представленному на авиасалоне МАКС-2021 Су-75. При этом крыло самолета получило вторую, внутреннюю, секцию флаперонов обратной стреловидности с большей площадью. К тому же оно увеличилось в хвостовой части, образовав трапециевидный стабилизатор малого удлинения.

Другой патент представляет беспилотный самолет без кабины экипажа. Еще одно свидетельство об интеллектуальной собственности патентует «малозаметный однодвигательный двухместный самолет», по облику также соответствует обновленному внешнему виду истребителя. Кабина этой модификации удлинена и имеет трехсекционное остекление — как у российского двухместного истребителя Су-30.

Кроме того, среди документов есть патент на легкий тактический самолет, транспортируемый внутри грузового отсека транспортного самолета и от стыковывающийся за счет нескольких элементов. Форма самолета на схемах также совпадает с таковой у Су-75.

Ранее стало известно, что разработанный входящей в ОАК компанией «Сухой» самолет выполнен с применением технологий малозаметности для радаров, оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

Масса полезной нагрузки превышает семь тонн. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей. Скорость однодвигательного самолета составит 1,8 Маха, а боевой радиус — три тысячи километров. Установочную партию истребителей Су-75 произведут в 2026 году.