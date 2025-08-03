УАЗ не подтвердил переход на сокращённую рабочую неделю

Пресс-служба «Соллерс» прояснила ситуацию. Согласно официальной информации, завод продолжает работать в соответствии с общефедеральным пятидневным графиком. Плановое возобновление производства запланировано на 4 августа после завершения очередного корпоративного отпуска.

Ранее в СМИ появилась информация о якобы планах предприятия по переходу на четырёхдневную рабочую неделю в связи с уменьшением спроса на отечественные марки автомобилей и ростом популярности китайских брендов.

«Ульяновский автомобильный завод работает по общефедеральному графику, информация о переходе на сокращённую рабочую неделю является недостоверной. Предприятие возобновит производство автомобилей с 4 августа после окончания ежегодного планового корпоративного отпуска», — сказано в сообщении пресс-службы «Соллерс».