В России
Опубликовано 03 августа 2025, 00:35
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УАЗ не подтвердил переход на сокращённую рабочую неделю

Предприятие будет работать в штатном режиме
Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), входящий в группу компаний «Соллерс», опроверг ранее появившуюся информацию о переходе на сокращённую рабочую неделю.
УАЗ не подтвердил переход на сокращённую рабочую неделю
© Sergey M R, CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons

Пресс-служба «Соллерс» прояснила ситуацию. Согласно официальной информации, завод продолжает работать в соответствии с общефедеральным пятидневным графиком. Плановое возобновление производства запланировано на 4 августа после завершения очередного корпоративного отпуска.

Ранее в СМИ появилась информация о якобы планах предприятия по переходу на четырёхдневную рабочую неделю в связи с уменьшением спроса на отечественные марки автомобилей и ростом популярности китайских брендов.

«Ульяновский автомобильный завод работает по общефедеральному графику, информация о переходе на сокращённую рабочую неделю является недостоверной. Предприятие возобновит производство автомобилей с 4 августа после окончания ежегодного планового корпоративного отпуска», — сказано в сообщении пресс-службы «Соллерс».