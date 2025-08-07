В России
Опубликовано 07 августа 2025, 23:42
1 мин.

УАЗ внедрит лазерные технологии для улучшения качества автомобилей

Новое оборудование увеличит выпуск машин на 30%
Ульяновский автомобильный завод запустил новый участок лазерной резки металла для производства кузовных деталей. Технология позволит повысить качество продукции и нарастить выпуск моделей «УАЗ Пикап» и «УАЗ Профи» с двойной кабиной на 30%.
© УАЗ / Известия

Современный лазерный комплекс специализируется на изготовлении сложных 3D-деталей, включая панели боковин, бортов и крыши. Использование кислорода в процессе резки обеспечивает высокое качество кромки и улучшает характеристики готовых изделий.

Сейчас оборудование работает в тестовом режиме, но вскоре перейдет в промышленную эксплуатацию. Интегрированные системы программирования значительно ускоряют производственные процессы и повышают их эффективность.

По словам главного технолога УАЗа Виталия Штерца, внедрение новых технологий соответствует стратегии предприятия по модернизации производства и улучшению качества выпускаемых автомобилей.

Источник:Известия
Автор:Булат Кармак
