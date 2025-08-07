УАЗ внедрит лазерные технологии для улучшения качества автомобилей

Современный лазерный комплекс специализируется на изготовлении сложных 3D-деталей, включая панели боковин, бортов и крыши. Использование кислорода в процессе резки обеспечивает высокое качество кромки и улучшает характеристики готовых изделий.

Сейчас оборудование работает в тестовом режиме, но вскоре перейдет в промышленную эксплуатацию. Интегрированные системы программирования значительно ускоряют производственные процессы и повышают их эффективность.

По словам главного технолога УАЗа Виталия Штерца, внедрение новых технологий соответствует стратегии предприятия по модернизации производства и улучшению качества выпускаемых автомобилей.