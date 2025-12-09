Ученые из Кемерова создали систему прогноза болезней сердца с учетом экологии

Как пояснила руководитель проекта Галина Артамонова, традиционные шкалы оценивают в основном поведенческие факторы, такие как курение или уровень холестерина. Новая модель с помощью технологий искусственного интеллекта проанализировала около 2000 параметров и выделила наиболее значимые для прогноза, включая экологические.

Система определяет индивидуальные диапазоны факторов риска, которые могут отличаться от общепринятых. Например, для жителей Кемерова критическим признан индекс массы тела более 28 кг/м², а не стандартные 30 кг/м².

Модель построена на основе данных многолетних исследований с участием около 3000 человек с использованием метода машинного обучения — градиентного бустинга. В перспективе разработку можно масштабировать на другие регионы через единую государственную информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ).