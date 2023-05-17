Ученые из России избавили популярное удобрение от важного недостатка

Исследователи из Пермского национального исследовательского политехнического университета изменили состав антислеживающего компонента одного из основных калийных удобрений — хлористого калия — и повысили его сыпучесть. Свою разработку ученые представили на конференции «Химия. Экология. Урбанистика».

Хлористый калий пользуется популярностью при подкормке культур больших фермерских хозяйств. Однако удобрение склонно слеживаться. Чтобы избежать этого, его обрабатывают амином — препятствующим слеживанию веществом. В свою очередь, из-за амина хлорид калия становится более пыльным, что усложняет его транспортировку.

Ученые из Перми провели лабораторные испытания, чтобы понять, какое соединение позволит решить последнюю проблему. Хлористый калий обрабатывали тем или иным антислеживателем, после чего в течение суток держали под нагрузкой, превышающий собственный вес в 30 раз.

В итоге выяснилось, что раствор солянокислого амина уменьшает эффект разрушения крупных кристаллов хлорида калия.