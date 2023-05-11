Ученые из России нашли способ «увидеть» кровоток мозга

Исследователи из Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева разработали алгоритм, позволяющий проанализировать регуляцию кровотока в сосудах головного мозга. Свои наработки российские ученые представили в журнале Biomedical Signal Processing and Control.

Данные, которые использует алгоритм, получают с помощью лазерной спекл-контрастной визуализации — анализа интерференционных картин, которые можно увидеть на поверхности биологического объекта в результате рассеяния лазерного излучения. Из них выбирают длины волн красного и инфракрасного спектров — они позволяют регистрировать красные кровяные тельца и мониторить кровоток и выделять его осцилляции (колебания). Это в свою очередь позволяет узнать не только об интенсивности кровотока, но и о механизмах его регуляции, подчеркивают ученые.