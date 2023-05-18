Ученые из России предложили способ введения вакцины без иглы

Исследователи из Саратовского государственного университета и НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева разработали метод вакцинации, при котором вакцина при помощи терапевтического ультразвука доставляется через волосяные фолликулы вглубь тела. Работа ученых опубликована в Journal of Materials Chemistry B.

В предложенном учеными способе вакцина помещается в крошечную матрицу из карбоната кальция и наносится на кожу. Это вещество выбрали, потому что это биологически безопасное соединение входит в состав костей и не отторгается организмом. Для доставки частиц в кожу использовали сонофорез — воздействие ультразвуком. Он позволил матрице эффективнее проникать в более глубокие слои кожи, обойти препятствия в виде рогового слоя и добраться до иммунокомпетентных клеток через волосяные фолликулы.

Исследователи испытали свой метод на мышах. Одним из них вводили вакцину классическим методом — инъекцией в мышцу — а другим с помощью нового безигольного способа. Затем ученые измерили в плазме крови подопытных концентрацию иммуноглобулинов G (IgG) — одного из классов антител, с помощью которых организм может уничтожать возбудителей инфекции.

У мышей, вакцинированных обычным способом, преобладали антитела, которые отвечают за гуморальный иммунитет — за счет антител — и сохраняются, как правило, в течение нескольких месяцев. При чрескожной же вакцинации у мышей было больше IgG2-антител, отвечающих за клеточный иммунитет — за счет работы специальных иммунных клеток — и способствующих более долгой защите.

По мнению специалистов, их подход безопасен, гигиеничен и может стать альтернативой классической вакцинации в будущем. В то же время, ученым еще предстоит выяснить, с какими типами вакцин можно использовать свой метод.