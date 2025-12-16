Ученые из России улучшили литий-ионные батареи с помощью наночастиц

Опубликовано 16 декабря 2025, 21:451 мин.
Ученые из России улучшили литий-ионные батареи с помощью наночастицДобавка в сепаратор повысила прочность и срок службы аккумуляторов
Специалисты Физико-технического института имени А. Ф. Иоффе РАН и Петербургского института ядерной физики усовершенствовали конструкцию литий-ионных аккумуляторов, добавив в сепаратор силикатные наночастицы диоксида кремния. Это сделало батареи более прочными, долговечными, устойчивыми к высоким температурам и увеличило их энергоемкость.
Сепаратор — это элемент внутри аккумулятора, который разделяет зоны движения заряженных частиц. Модификация с наночастицами улучшила его свойства, что положительно сказалось на работе всей батареи.
Литий-ионные аккумуляторы повсеместно используются в смартфонах, ноутбуках, электротранспорте, инструментах и других устройствах. Разработка направлена на улучшение их ключевых характеристик.
В дальнейшем исследователи планируют создать еще более тонкий сепаратор на основе частиц слоистых силикатов и органического связующего. Это позволит уменьшить общий размер аккумуляторов.