Ученые из России улучшили литий-ионные батареи с помощью наночастиц

Сепаратор — это элемент внутри аккумулятора, который разделяет зоны движения заряженных частиц. Модификация с наночастицами улучшила его свойства, что положительно сказалось на работе всей батареи.

Литий-ионные аккумуляторы повсеместно используются в смартфонах, ноутбуках, электротранспорте, инструментах и других устройствах. Разработка направлена на улучшение их ключевых характеристик.

В дальнейшем исследователи планируют создать еще более тонкий сепаратор на основе частиц слоистых силикатов и органического связующего. Это позволит уменьшить общий размер аккумуляторов.