Ученые из Томска создали композит для выделения водорода при 86 °C

Материал создан на основе гидрида магния с добавлением наноразмерного порошка никеля и хрома. Этот композит позволяет выделять водород уже при 86 градусах Цельсия, в то время как чистому гидриду магния для этого требуется нагрев до 393 градусов, отметили в пресс-службе.

Использование отечественного сырья сделало производство катализатора в три раза дешевле по сравнению с аналогами на основе импортных компонентов, таких как лантан. Низкая температура процесса позволяет использовать в качестве теплоносителя обычную горячую техническую воду.

Результаты исследования опубликованы в журнале Hydrogen. В настоящее время ученые также работают над созданием крупных систем хранения водорода из российских материалов для массового производства.