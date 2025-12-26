Ученые из Томска создали композит для выделения водорода при 86 °C

Опубликовано 26 декабря 2025, 23:561 мин.
Ученые из Томска создали композит для выделения водорода при 86 °CМатериал снижает стоимость катализатора в три раза
В пресс-службе Томского политехнического университета (ТПУ) сообщили, что ученые вуза разработали новый композитный материал для хранения водорода. Его ключевой особенностью стала значительно более низкая температура высвобождения газа.
Материал создан на основе гидрида магния с добавлением наноразмерного порошка никеля и хрома. Этот композит позволяет выделять водород уже при 86 градусах Цельсия, в то время как чистому гидриду магния для этого требуется нагрев до 393 градусов, отметили в пресс-службе.
Использование отечественного сырья сделало производство катализатора в три раза дешевле по сравнению с аналогами на основе импортных компонентов, таких как лантан. Низкая температура процесса позволяет использовать в качестве теплоносителя обычную горячую техническую воду.
Результаты исследования опубликованы в журнале Hydrogen. В настоящее время ученые также работают над созданием крупных систем хранения водорода из российских материалов для массового производства.