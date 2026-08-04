Ученые МГУ создали нейросеть для поиска причин болезней на клеточном уровне

В основе scParadise — уникальные архитектуры нейросетей, обученные на данных секвенирования одиночных клеток. В экспериментах разработка показала точность 99,9%. Коллективу уже удалось доказать наличие в жировой ткани трёх новых подтипов иммунных клеток, существование которых предсказала модель.

Программа доступна для бесплатного скачивания и использования специалистами по всему миру. Отмечается, что авторы постоянно обучают и выкладывают в открытый доступ новые модели для разных клеток, тканей и даже организмов — не только людей, но и животных.

«Нейросети обучены на данных секвенирования одиночных клеток. Нередко мы собирали данные по одной ткани, сделанные сразу в нескольких лабораториях. Все эти данные мы обрабатывали и сводили в единый массив, приемлемый для обучения нейросети», — пояснила один из авторов работы, младший научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории генных и клеточных технологий Медицинского научно-образовательного института МГУ имени М.В. Ломоносова Елизавета Чечехина.