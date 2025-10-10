Ученые МИФИ создали виртуальную лабораторию для квантовых опытов

Как пояснил руководитель проекта Герман Субботин, идея возникла из необходимости сделать квантовые технологии доступными для учащихся. Современное исследовательское оборудование имеет высокую стоимость и недоступно многим образовательным учреждениям.

Виртуальная лаборатория представляет собой полноценный цифровой двойник реальной научной площадки. С помощью интуитивного 3D-интерфейса пользователи могут собирать экспериментальные установки из виртуальных компонентов — лазеров, зеркал и других элементов, а затем наблюдать физически корректные результаты.

Проект уже включает возможность работы с интерферометром Маха-Цендера — устройством для демонстрации интерференции и проведения высокоточных измерений. В перспективе система позволит проводить эксперименты, которые ранее были доступны только в ведущих вузах страны.

Проект создан совместно учебно-научным центром «Квантовый инжиниринг» и лабораторией «Цифровое моделирование и виртуальные тренажеры» МИФИ.