Опубликовано 10 октября 2025, 22:33
Ученые МИФИ создали виртуальную лабораторию для квантовых опытов

Студенты смогут проводить эксперименты без дорогого оборудования
Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ разработал виртуальный аналог квантовой лаборатории. Проект позволяет моделировать сложные эксперименты по квантовой оптике без приобретения дорогостоящего оборудования.
Как пояснил руководитель проекта Герман Субботин, идея возникла из необходимости сделать квантовые технологии доступными для учащихся. Современное исследовательское оборудование имеет высокую стоимость и недоступно многим образовательным учреждениям.

Виртуальная лаборатория представляет собой полноценный цифровой двойник реальной научной площадки. С помощью интуитивного 3D-интерфейса пользователи могут собирать экспериментальные установки из виртуальных компонентов — лазеров, зеркал и других элементов, а затем наблюдать физически корректные результаты.

Проект уже включает возможность работы с интерферометром Маха-Цендера — устройством для демонстрации интерференции и проведения высокоточных измерений. В перспективе система позволит проводить эксперименты, которые ранее были доступны только в ведущих вузах страны.

Проект создан совместно учебно-научным центром «Квантовый инжиниринг» и лабораторией «Цифровое моделирование и виртуальные тренажеры» МИФИ.

Источник:ТАСС
Автор:Булат Кармак
