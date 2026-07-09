В России
Опубликовано 09 июля 2026, 17:45
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Ученые нашли способ точнее рассчитывать охлаждение реакторов на жидком топливе

Это ускорит создание реакторов IV поколения
Российские учёные из МФТИ совместно с зарубежными исследователями подобрали оптимальный подход для расчёта тепловых режимов в двухжидкостных ядерных реакторах на жидком топливе. Такие установки считаются перспективными для замыкания топливного цикла и многократного использования урана. Результаты помогут точнее прогнозировать аварийное расхолаживание и повысят безопасность будущих реакторов.
Ученые нашли способ точнее рассчитывать охлаждение реакторов на жидком топливе

© Ferra.ru

В реакторах нового типа вместо твэлов используется жидкий сплав хрома и урана, который циркулирует по контуру и охлаждается расплавленным свинцом. Это повышает КПД на треть и позволяет непрерывно перерабатывать топливо. Однако жидкое топливо передаёт тепло иначе, чем вода или воздух, и существующие модели турбулентности этого не учитывают. Учёные нашли способ обойти это ограничение, адаптировав расчёты под специфику жидкой среды.

Разработка особенно важна для систем аварийного расхолаживания — их проектирование требует высокой точности тепловых прогнозов. Полученные данные лягут в основу проектов реакторов IV поколения, которые считаются одним из ключевых инструментов для снижения объёма радиоактивных отходов и повышения эффективности ядерной энергетики. Работа выполнена при участии МФТИ и зарубежных партнёров.

«Полученные данные лягут в основу проектов систем аварийного расхолаживания для двухжидкостных ядерных реакторов IV поколения. Такие установки считаются одним из самых перспективных инструментов для замыкания ядерного топливного цикла, то есть для многократного использования урана и снижения количества радиоактивных отходов», — сказано сообщении МФТИ.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
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