Ученые Петербурга пересчитали возраст тектонических плит Северо-Запада России

По словам специалистов Института геологии и геохронологии докембрия РАН, точная датировка тектонических плит имеет практическое значение для поиска полезных ископаемых. Понимание возраста пород помогает прогнозировать, какие минералы могут встречаться в тех или иных слоях, а какие — нет. Это особенно важно для освоения ресурсов в Арктике и в глубоководных районах мирового океана.

Директор института Антон Кузнецов подчеркнул, что фундаментальная наука не только расширяет знания о Земле, но и повышает престиж отечественной науки. Решение таких крупномасштабных геологических задач помогает создавать точные модели для прогнозирования месторождений.

Примером практического применения этих знаний является открытие железной руды на Кольском полуострове основателем института Александром Полкановым. Исходя из старых представлений, рядом с железной рудой должны были быть угольные залежи, как в Донбассе. Однако угольные пласты на Кольском полуострове отсутствуют, так как их возраст палеозойский, чего не было в изучаемом регионе.

Таким образом, новая датировка плит позволит более рационально подходить к разведке и добыче полезных ископаемых, а также развивать технологии их переработки.