Ученые РАН разработали новый метод управления роботами

Этот подход позволяет объекту, следующему по заданной траектории, достигать цели при возникновении неожиданных помех. Например, робот сможет скорректировать путь, если на нем появилось ранее неизвестное препятствие.

Ключевое отличие метода в том, что функция управления не требует сложных многократных вычислений в реальном времени. Она может быть реализована программно на бортовых процессорах самого устройства.

Данная разработка, как отмечается, открывает перспективы для создания полностью автономных роботов. Такие машины смогут выполнять задачи без вмешательства человека, адаптируясь к изменяющимся условиям окружающей среды.